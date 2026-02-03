Erste Schätzungen: Kinross Gold legt Quartalsergebnis vor

Kinross Gold wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,817 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 163,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kinross Gold 0,310 CAD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 43,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,84 Milliarden CAD gegenüber 1,98 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,42 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,05 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 9,82 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 7,05 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at