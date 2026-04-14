Erste Schätzungen: Kinross Gold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kinross Gold präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,998 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Kinross Gold 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,24 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 50,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kinross Gold 2,15 Milliarden CAD umsetzen können.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,29 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,74 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,64 Milliarden CAD, gegenüber 9,85 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at