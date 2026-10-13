Erste Schätzungen: Kinross Gold präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinross Gold wird voraussichtlich am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,723 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,74 Milliarden CAD – ein Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kinross Gold 2,48 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,59 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,74 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,29 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,85 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at