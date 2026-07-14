Kinross Gold CorpShs Aktie
WKN: A0DM94 / ISIN: CA4969024047
|
14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kinross Gold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kinross Gold präsentiert voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,991 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 33,48 Prozent auf 3,19 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Kinross Gold noch 2,39 Milliarden CAD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,11 CAD je Aktie, gegenüber 2,74 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 13,55 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 9,85 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kinross Gold CorpShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kinross Gold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Kinross Gold stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Kinross Gold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Kinross Gold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Kinross Gold legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Kinross Gold CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Kinross Gold CorpShs
|20,58
|-0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.