Erste Schätzungen: Kinross Gold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kinross Gold präsentiert voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,991 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 33,48 Prozent auf 3,19 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Kinross Gold noch 2,39 Milliarden CAD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,11 CAD je Aktie, gegenüber 2,74 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 13,55 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 9,85 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at