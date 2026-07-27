Erste Schätzungen: KINS Technology Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KINS Technology Group wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,060 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,2 Millionen USD – ein Minus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KINS Technology Group 1,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,250 USD aus. Im Vorjahr waren -0,580 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 6,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 4,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at