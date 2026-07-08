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WKN DE: A2APEC / ISIN: US49714P1084

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kinsale Capital Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kinsale Capital Group wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kinsale Capital Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,76 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Kinsale Capital Group nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 451,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 469,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,77 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 21,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,64 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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