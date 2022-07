Erste Schätzungen: Kintetsu World Express legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kintetsu World Express wird voraussichtlich am 09.08.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 143,82 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 103,10 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 250,00 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 25,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 480,31 JPY, gegenüber 603,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 836,58 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 980,44 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at