Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QB8W / ISIN: JP3236330001

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kioxia gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kioxia öffnet voraussichtlich am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen, dass Kioxia für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 670,85 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 37,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Kioxia im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 923,66 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 166,11 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 947,40 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 519,96 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 2.245,18 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1.706,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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