Erste Schätzungen: Kioxia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kioxia wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1724,67 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 33,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Kioxia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.803,98 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 426,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 342,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9806,61 JPY, gegenüber 1024,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 9.623,55 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.337,63 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at