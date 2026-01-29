Erste Schätzungen: Kioxia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kioxia wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 169,52 JPY je Aktie gegenüber 141,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 536,83 Milliarden JPY – ein Plus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kioxia 449,96 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 549,52 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 519,96 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.958,59 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.706,46 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at