14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kirby stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kirby wird voraussichtlich am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,63 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 858,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 802,3 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,28 USD aus, während im Fiskalvorjahr 4,91 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,37 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,27 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

