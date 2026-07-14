Erste Schätzungen: Kirby stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kirby wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,63 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,40 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,67 USD je Aktie erzielt worden waren.

Kirby soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 870,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,02 USD je Aktie, gegenüber 6,33 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 3,52 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at