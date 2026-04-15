Kirby Aktie
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kirby zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kirby stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,39 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kirby 1,33 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 832,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 785,7 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,84 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,33 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,36 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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