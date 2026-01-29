Kirin Holdings Aktie

Kirin Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787994 / ISIN: US4973503067

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kirin gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kirin wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,398 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kirin noch ein Verlust pro Aktie von -0,170 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,23 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kirin einen Umsatz von 4,19 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,50 Milliarden USD, gegenüber 15,44 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Kirin Holdings Co Ltd (spons. ADRs) 15,39 0,03% Kirin Holdings Co Ltd (spons. ADRs)

