Erste Schätzungen: Kirin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kirin wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 62,55 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kirin noch -26,000 JPY je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite soll Kirin 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 657,44 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kirin 638,67 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 183,50 JPY im Vergleich zu 71,87 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 2.417,29 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2.338,39 Milliarden JPY.
