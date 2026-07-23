Kirin Holdings Aktie

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WKN: 787994 / ISIN: US4973503067

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kirin informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kirin wird voraussichtlich am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,418 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,85 Milliarden USD – ein Minus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kirin 4,08 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 15,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,27 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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