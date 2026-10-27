Kirin Holdings Aktie

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WKN: 853682 / ISIN: JP3258000003

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kirin legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kirin wird voraussichtlich am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 43,06 JPY. Dies würde einer Verringerung von 30,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kirin 61,72 JPY je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent auf 643,13 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 619,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 218,32 JPY, gegenüber 182,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2.525,87 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.433,36 Milliarden JPY generiert wurden.

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