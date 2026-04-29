Kirin Holdings Aktie
WKN: 787994 / ISIN: US4973503067
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kirin öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kirin wird voraussichtlich am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,239 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kirin ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,63 Milliarden USD gegenüber 3,58 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 15,81 Milliarden USD, gegenüber 16,27 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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