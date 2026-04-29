Erste Schätzungen: Kirin präsentiert Quartalsergebnisse

Kirin öffnet voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kirin im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,75 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 30,05 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,98 Prozent auf 573,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 545,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 213,06 JPY, gegenüber 182,13 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 2.485,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.433,36 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at