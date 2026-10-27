Erste Schätzungen: Kirin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kirin äußert sich voraussichtlich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,271 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Kirin mit einem Umsatz von insgesamt 4,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,91 Prozent verringert.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 15,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at