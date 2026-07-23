Erste Schätzungen: Kirin vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kirin veröffentlicht voraussichtlich am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 67,15 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 90,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kirin 35,18 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,68 Prozent auf 618,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 590,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 221,36 JPY im Vergleich zu 182,13 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 2.508,21 Milliarden JPY, gegenüber 2.433,36 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at