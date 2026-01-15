Erste Schätzungen: Kissei Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kissei Pharmaceutical wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -38,497 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 82,65 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 25,07 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 8,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kissei Pharmaceutical einen Umsatz von 23,20 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 295,92 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 274,21 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,25 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 88,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at