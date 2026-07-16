Kissei Pharmaceutical Aktie

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WKN: 881370 / ISIN: JP3240600001

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kissei Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kissei Pharmaceutical wird sich voraussichtlich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 64,09 JPY gegenüber 107,88 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,24 Milliarden JPY gegenüber 22,19 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 267,18 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 331,54 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 91,95 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 97,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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