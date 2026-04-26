Kissei Pharmaceutical Aktie

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WKN: 881370 / ISIN: JP3240600001

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kissei Pharmaceutical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kissei Pharmaceutical wird voraussichtlich am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 108,99 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kissei Pharmaceutical noch 72,81 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kissei Pharmaceutical in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 23,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 22,66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 312,82 JPY, gegenüber 274,21 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 96,34 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 88,33 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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