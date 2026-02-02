Kite Realty Group Trust Aktie
WKN DE: A1187P / ISIN: US49803T3005
|
02.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kite Realty Group Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kite Realty Group Trust lässt sich voraussichtlich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kite Realty Group Trust die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,088 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kite Realty Group Trust 0,100 USD je Aktie eingenommen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 204,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 217,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,607 USD, gegenüber 0,020 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 842,2 Millionen USD im Vergleich zu 847,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
