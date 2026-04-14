Kite Realty Group Trust Aktie
WKN DE: A1187P / ISIN: US49803T3005
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kite Realty Group Trust legt Quartalsergebnis vor
Kite Realty Group Trust wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,070 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kite Realty Group Trust ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 198,4 Millionen USD – ein Minus von 11,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kite Realty Group Trust 224,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,325 USD je Aktie, gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 809,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 853,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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