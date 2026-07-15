Kite Realty Group Trust Aktie

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WKN DE: A1187P / ISIN: US49803T3005

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kite Realty Group Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kite Realty Group Trust wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,109 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kite Realty Group Trust ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 197,4 Millionen USD gegenüber 215,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,399 USD, gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 795,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 853,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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