Kitron ASA Aktie
WKN: 911463 / ISIN: NO0003079709
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25.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kitron ASA (New gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kitron ASA (New äußert sich voraussichtlich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,095 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kitron ASA (New 0,580 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 276,4 Millionen EUR, was einem Umsatz von 2,01 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,374 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,58 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,09 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,65 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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