Kitron ASA Aktie
WKN: 911463 / ISIN: NO0003079709
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kitron ASA (New mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kitron ASA (New wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 EUR gegenüber 0,590 NOK im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 265,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,98 Milliarden NOK erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,382 EUR je Aktie, gegenüber 2,58 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 8,65 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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