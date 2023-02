Erste Schätzungen: Kitron ASA (New stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kitron ASA (New gibt voraussichtlich am 15.02.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,570 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 NOK je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,84 Milliarden NOK – das würde einem Zuwachs von 94,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 948,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 NOK, gegenüber 0,770 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 6,51 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,71 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at