Erste Schätzungen: Kitron ASA (New verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kitron ASA (New wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,070 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,240 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 211,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 1,89 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,204 EUR je Aktie, gegenüber 1,63 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 719,9 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,53 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at