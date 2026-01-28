Kitron ASA Aktie
WKN: 911463 / ISIN: NO0003079709
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kitron ASA (New verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kitron ASA (New wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,070 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,240 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 211,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 1,89 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,204 EUR je Aktie, gegenüber 1,63 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 719,9 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,53 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
