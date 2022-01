Erste Schätzungen: Kitron ASA (New zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kitron ASA (New wird voraussichtlich am 11.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,199 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kitron ASA (New 0,260 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Kitron ASA (New nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 936,3 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 991,6 Millionen NOK umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,911 NOK im Vergleich zu 1,18 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,72 Milliarden NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,96 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at