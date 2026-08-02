Erste Schätzungen: Kjell Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kjell Group Registered gibt voraussichtlich am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,010 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 96,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,310 SEK je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 526,0 Millionen SEK gegenüber 529,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,69 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,320 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6,510 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 2,38 Milliarden SEK, gegenüber 2,38 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at