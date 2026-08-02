Kjell Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41YZV / ISIN: SE0028354936
|
02.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kjell Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kjell Group Registered gibt voraussichtlich am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,010 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 96,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,310 SEK je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 526,0 Millionen SEK gegenüber 529,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,69 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,320 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6,510 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 2,38 Milliarden SEK, gegenüber 2,38 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kjell Group AB Registered Shs
Analysen zu Kjell Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kjell Group AB Registered Shs
|1,26
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.