Erste Schätzungen: Kjell Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kjell Group Registered öffnet voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,070 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,580 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Kjell Group Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 523,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kjell Group Registered 561,3 Millionen SEK umsetzen können.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,435 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -6,510 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,43 Milliarden SEK, gegenüber 2,38 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at