Erste Schätzungen: KK Aozora Ginko präsentiert Quartalsergebnisse

KK Aozora Ginko wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 41,98 JPY aus. Im letzten Jahr hatte KK Aozora Ginko einen Gewinn von 30,30 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 57,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 23,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 172,82 JPY aus. Im Vorjahr waren 154,26 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 94,54 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 223,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at