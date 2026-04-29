Erste Schätzungen: KK Aozora Ginko präsentiert Quartalsergebnisse

KK Aozora Ginko lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 12,26 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 30,59 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 61,70 Prozent auf 21,36 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 167,54 JPY, gegenüber 154,26 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 89,42 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 223,36 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at