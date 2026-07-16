Erste Schätzungen: KK Aozora Ginko stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KK Aozora Ginko lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 48,34 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 45,71 JPY je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 25,29 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 53,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KK Aozora Ginko einen Umsatz von 53,91 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 196,38 JPY aus. Im Vorjahr waren 185,75 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 105,78 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 232,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at