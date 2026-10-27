KK Aozora Ginko Shs Aktie

KK Aozora Ginko Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCLC / ISIN: JP3711200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KK Aozora Ginko zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KK Aozora Ginko wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 47,78 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52,66 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 53,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 27,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 59,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 205,34 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 185,75 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 108,85 Milliarden JPY, gegenüber 232,82 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KK Aozora Ginko Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu KK Aozora Ginko Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KK Aozora Ginko Shs 16,80 -0,59% KK Aozora Ginko Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt kaum verändert in den Handel einsteigen dürfte, wird der deutsche Leitindex etwas schwächer erwartet. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen