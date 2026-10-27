KK Aozora Ginko Shs Aktie
WKN DE: A0LCLC / ISIN: JP3711200000
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KK Aozora Ginko zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KK Aozora Ginko wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 47,78 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52,66 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 53,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 27,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 59,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 205,34 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 185,75 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 108,85 Milliarden JPY, gegenüber 232,82 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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