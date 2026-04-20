Erste Schätzungen: KKR mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KKR präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass KKR im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,220 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,18 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 29,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,23 USD, gegenüber 2,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 10,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at