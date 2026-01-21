Erste Schätzungen: KKR präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KKR stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KKR noch 1,18 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 35,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,97 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei KKR für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,92 Milliarden USD aus.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,98 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,98 Milliarden USD, gegenüber 22,95 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at