Erste Schätzungen: KKR zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KKR wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,43 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 47,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,97 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,65 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,07 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,34 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,94 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 20,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at