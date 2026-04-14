KlaraBo Sverige AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C8NC / ISIN: SE0010832287
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KlaraBo Sverige Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
KlaraBo Sverige Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,150 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KlaraBo Sverige Registered B 1,49 SEK je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 175,1 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 147,0 Millionen SEK aus.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,01 SEK, gegenüber 2,68 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 591,4 Millionen SEK im Vergleich zu 720,4 Millionen SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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