Erste Schätzungen: KlaraBo Sverige Registered B legt Quartalsergebnis vor

KlaraBo Sverige Registered B stellt voraussichtlich am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,280 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 600 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 SEK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 18,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 146,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 180,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,04 SEK, gegenüber 2,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 598,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 720,4 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at