KlaraBo Sverige AB Registered b Aktie

KlaraBo Sverige AB Registered b

WKN DE: A3C8NC / ISIN: SE0010832287

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KlaraBo Sverige Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KlaraBo Sverige Registered B stellt voraussichtlich am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,273 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KlaraBo Sverige Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 SEK in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 157,5 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 142,5 Millionen SEK aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,36 SEK im Vergleich zu 1,44 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 567,2 Millionen SEK, gegenüber 630,4 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

