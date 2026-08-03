Erste Schätzungen: Klarna legt Quartalsergebnis vor

Klarna wird sich voraussichtlich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,044 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 996,3 Millionen USD – ein Plus von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Klarna 823,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,209 USD, gegenüber -0,790 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 4,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,51 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at