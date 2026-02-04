Erste Schätzungen: Klarna präsentiert Quartalsergebnisse

Klarna wird voraussichtlich am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,021 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,07 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 37,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 782,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,624 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 3,50 Milliarden USD, gegenüber 2,81 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at