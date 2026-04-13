Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PK8E / ISIN: NO0010833262
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Klaveness Combination Carriers AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Klaveness Combination Carriers AS Registered wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,250 USD aus. Im letzten Jahr hatte Klaveness Combination Carriers AS Registered einen Gewinn von 0,780 NOK je Aktie eingefahren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 45,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 598,9 Millionen NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,998 USD, gegenüber 5,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 213,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,48 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs
Analysen zu Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs
|8,36
|-1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.