Erste Schätzungen: Klaveness Combination Carriers AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Klaveness Combination Carriers AS Registered wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,250 USD aus. Im letzten Jahr hatte Klaveness Combination Carriers AS Registered einen Gewinn von 0,780 NOK je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 45,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 598,9 Millionen NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,998 USD, gegenüber 5,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 213,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,48 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at