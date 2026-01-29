Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs Aktie

WKN DE: A2PK8E / ISIN: NO0010833262

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Klaveness Combination Carriers AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Klaveness Combination Carriers AS Registered stellt voraussichtlich am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,171 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,65 NOK je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 39,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 645,9 Millionen NOK erzielt wurde.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,575 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,52 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 163,0 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,99 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

