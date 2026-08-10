Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PK8E / ISIN: NO0010833262
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Klaveness Combination Carriers AS Registered legt Quartalsergebnis vor
Klaveness Combination Carriers AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,379 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,13 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 58,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 578,6 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,82 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 223,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,48 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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