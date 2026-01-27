Erste Schätzungen: Klaviyo A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Klaviyo A präsentiert voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,169 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 270,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Klaviyo A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 334,0 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,648 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD, gegenüber 937,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at